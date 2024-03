Volver al Senado y legislar por un México con justicia social y prácticas democráticas: Raúl Morón

En los más de 20 días que lleva Morón en campaña por el territorio michoacano, una constante en su discurso es su intención de arribar al Senado para reforzar las libertades democráticas y que México sea un país con justicia social y tenga representantes populares dignos.

En ese sentido, recapituló que son preceptos que vienen desde la Revolución Mexicana. "Cuando Madero decía: 'Sufragio efectivo, no reelección' estaba planteando cómo podíamos avanzar en democracia, cómo el pueblo tiene la facultad de determinar quién quiere que lo represente... y, la justicia social también planteada ahí, porque los hacendados eran voraces, el trabajo era usufructuado por unos cuantos y poco o nada les daban a los peones y campesinos de aquel tiempo; es Lázaro Cárdenas el que empieza a hacerla realidad distribuyendo la tierra, masificando el derecho a la educación, expropiando el petróleo".

Desde su punto de vista, la deuda con el pueblo, que comenzaron a saldar los revolucionarios, sigue pendiente, pese a todos los derechos que están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Puso de ejemplo el acceso a la educación.

"El derecho auténtico a la educación pública no es aún un derecho universal, todavía se cobra, no es gratuita, no es obligatoria, y la idea nuestra es que ese acceso a los derechos y a estas libertades pueda estar ahí; lo mismo el derecho a la salud, al salario digno, a la vivienda, etcétera, todavía hay pendientes que la doctora Claudia Sheinbaum planteó el 1 de marzo, en una ruta que nos conduce a llevar a este país a la justicia social", subrayó.