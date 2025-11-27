¡Volar más barato! Diputados buscan quitar impuestos y dar descuentos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sueño de viajar en avión sin pagar precios elevados podría estar más cerca de cumplirse, luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) propusiera en la Cámara de Diputados eliminar el IVA aplicado a la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), uno de los cargos que más encarecen los vuelos en México.

La iniciativa fue presentada por el diputado federal Arturo Yáñez Cuéllar, quien destacó que esta reforma también incluye beneficios sociales como descuentos del 50 por ciento para personas adultas mayores y con discapacidad, así como la devolución inmediata de la TUA cuando un pasajero no utilice su vuelo.

En la propuesta se contemplan cambios a la Ley de Aeropuertos, la Ley de Aviación Civil y la Ley del IVA. El objetivo, explicó el legislador, es reducir los costos que afectan a los usuarios del transporte aéreo y garantizar una política tarifaria más accesible.