¡Volar más barato! Diputados buscan quitar impuestos y dar descuentos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sueño de viajar en avión sin pagar precios elevados podría estar más cerca de cumplirse, luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) propusiera en la Cámara de Diputados eliminar el IVA aplicado a la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), uno de los cargos que más encarecen los vuelos en México.
La iniciativa fue presentada por el diputado federal Arturo Yáñez Cuéllar, quien destacó que esta reforma también incluye beneficios sociales como descuentos del 50 por ciento para personas adultas mayores y con discapacidad, así como la devolución inmediata de la TUA cuando un pasajero no utilice su vuelo.
En la propuesta se contemplan cambios a la Ley de Aeropuertos, la Ley de Aviación Civil y la Ley del IVA. El objetivo, explicó el legislador, es reducir los costos que afectan a los usuarios del transporte aéreo y garantizar una política tarifaria más accesible.
Uno de los aspectos más llamativos de la propuesta es que los boletos nacionales no podrían superar el equivalente a 15 días de salario mínimo, es decir, no más de 4 mil 182 pesos, aun si se compran en el último momento. Actualmente, el salario mínimo en México es de 278 pesos diarios.
Este tope tarifario pretende evitar prácticas abusivas por parte de las aerolíneas y garantizar un acceso más justo al transporte aéreo, que en 2024 registró un alto flujo de pasajeros: 77.9 millones en vuelos internacionales y 71.5 millones en nacionales, según datos de la Agencia Federal de Aviación Civil.
Aunque la iniciativa aún debe ser discutida y aprobada, su sola presentación pone sobre la mesa un tema sensible para millones de usuarios: el costo real de los vuelos. En especial, la TUA ha sido motivo de constantes críticas por parte de viajeros frecuentes y ocasionales, al representar hasta el 60% del precio total de un boleto.
¿Eliminar el IVA de la TUA realmente haría más accesible el transporte aéreo o las aerolíneas encontrarían nuevas formas de encarecer los boletos?
RPO