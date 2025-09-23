ViX revela la caída del PRI con voces de expresidentes

Uno de los episodios más reveladores aborda el regreso del PRI en 2012 con Peña Nieto y el posterior desgaste que enfrentó su gobierno. En el documental, el exmandatario admite errores en el manejo de la “Casa Blanca”: “La Casa Blanca fue un manejo de crisis equivocado. Creo que nunca debió ella de haber dado la cara por un tema que correspondía al presidente de la República”.

También se recuerdan episodios como la visita a la Universidad Iberoamericana, la emergencia del movimiento #YoSoy132, el Pacto por México, el caso Ayotzinapa y el “gasolinazo”, todos elementos que aceleraron la pérdida de legitimidad priista.

El documental también aborda la transición de 2018. Peña Nieto asegura que la entrega del poder a Andrés Manuel López Obrador fue rápida y ordenada, mientras Roberto Madrazo sugiere que existió un pacto de impunidad, versión que Peña rechaza: “¿Tú crees que hubiese sido necesario hacer un pacto? Es que a mí me da un poco de risa, porque me lo siguen preguntando”.

El relato concluye con el debilitamiento del partido bajo Alejandro “Alito” Moreno, la salida de figuras históricas y la fragmentación en cacicazgos regionales. Analistas como Aurelio Nuño y Juan Villoro coinciden en que el PRI, más que un partido, sobrevive como un “espíritu político” que sigue presente en la vida pública mexicana.