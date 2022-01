Violencia a derechos políticos por género impediría reelección a autoridades: TEEM

Precisó, en otros años sólo se presentaban cerca de 10 quejas en el mismo rubro, por lo que atribuyó al aumento de número de conflictos a que se tiene más conocimiento de los derechos políticos a los que son acreedores como parte del ayuntamiento.

Pérez Contreras ejemplificó con el caso de un exfuncionario del municipio de Jiquilpan, quien realizó publicaciones en las redes sociales del ayuntamiento en contra de algunas regidoras, por lo que se le pidió capacitarse por medio de un curso para no repetir la falta, pero no lo hizo, por ello, se le hizo una sanción administrativa, a que también se negó, por lo que se ordenó un arresto de ocho horas que no fue cumplido, por lo que ahora es declarado prófugo.

Señaló que la ley de servidores públicos impide a quien sea sancionado a ser nombrado para alguna responsabilidad de servicio público.

rmr