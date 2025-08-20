Vigilar autonomía de juzgadores, obligación del nuevo órgano de disciplina del PJEM: Magaña de la Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la toma de protesta de 109 jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de Michoacán (PJEM) el próximo 15 de septiembre, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Antonio Magaña de la Mora, destacó la importancia del nuevo Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de Michoacán (PJEM) para garantizar la autonomía y el apego al derecho de los juzgadores.

La ceremonia, a realizarse en el Congreso del Estado, marcará el inicio de la etapa de renovación para la impartición de justicia en el estado, tras las elecciones del pasado 1 de junio.

Magaña de la Mora subrayó que el proceso de selección de los nuevos juzgadores, que incluyó tanto a abogados externos como a jueces y magistrados con experiencia interna, asegura su idoneidad para enfrentar los retos judiciales.

"Me parece que va a ser algo, aparte de novedoso, positivo, sobre todo en nuestro caso, en Michoacán, porque en la elección no solamente participaron abogados externos que quizás nunca habían pertenecido a la dinámica del Poder Judicial, sino que, en gran medida, son personas que han trabajado dentro del propio Poder Judicial", dijo.