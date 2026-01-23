Política

Vicente Gómez y el ayuntamiento de Madero unen esfuerzos para subsidiar cemento a la población

El registro se realizará en el Instituto Municipal de la Mujer
La fecha límite para presentar solicitudes es el 26 de enero
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La atención puntual a las necesidades del pueblo para coadyuvar al bienestar familiar y social es un compromiso permanente, indicó el diputado por el Distrito XIX, con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

El diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) dio a conocer que ya está abierta la ventanilla para el Programa de Cemento Subsidiado, que se puso en marcha en coordinación con el Ayuntamiento de Madero y el Instituto Municipal de la Mujer de este municipio, en atención a las demandas de la población.

En ese sentido, comentó que este material es uno de los que mayor demanda registra y al cual se le da distintos usos, particularmente para la construcción de obras familiares y viviendas.

El diputado de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán informó que será en las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer de Madero donde se estarán realizando los registros, a fin de llevar a cabo una entrega ordenada y facilitar los esquemas de distribución.

Gómez Núñez invitó a la población de Madero a participar en este programa y presentar su solicitud, con fecha límite al 26 de enero.

Indicó que los requisitos para acceder al apoyo son copia del INE, comprobante de domicilio y el pago en efectivo. Para más información, pueden acudir a la oficina del Instituto de la Mujer de Madero, ubicada en “Las Canchitas”, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

