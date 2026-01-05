Viaje de Noroña a Italia genera nueva polémica [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nuevo episodio relacionado con los viajes internacionales del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, se viralizó luego de que fuera captado en una tienda ubicada en el centro de Roma, Italia, donde sostuvo un intercambio verbal con Roberto Quijano.
En la grabación, Quijano aborda al legislador dentro de una tienda y le pregunta: “¿Qué se siente estar en Roma?”.
La conversación escala cuando Quijano le reclama al senador por encontrarse en el extranjero mientras —según expresa— el país atraviesa una crisis, además de reprocharle su postura política en torno a Venezuela y llamarlo “corrupto”. El intercambio concluye sin que se observe una confrontación física.
El senador ha defendido en reiteradas ocasiones su derecho a viajar al extranjero y hacerlo en primera clase, al señalar que la política de austeridad corresponde al ejercicio del gobierno y que cada funcionario puede disponer libremente de sus ingresos personales.
El video ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionan la conducta del legislador y otros respaldan su derecho a desplazarse y responder a críticas directas.
