Viaje de Noroña a Italia genera nueva polémica [VIDEO]

La conversación escala cuando Quijano le reclama al senador por encontrarse en el extranjero mientras —según expresa— el país atraviesa una crisis, además de reprocharle su postura política en torno a Venezuela y llamarlo “corrupto”. El intercambio concluye sin que se observe una confrontación física.

El senador ha defendido en reiteradas ocasiones su derecho a viajar al extranjero y hacerlo en primera clase, al señalar que la política de austeridad corresponde al ejercicio del gobierno y que cada funcionario puede disponer libremente de sus ingresos personales.

El video ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionan la conducta del legislador y otros respaldan su derecho a desplazarse y responder a críticas directas.