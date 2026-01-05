Política

Viaje de Noroña a Italia genera nueva polémica [VIDEO]

El senador fue grabado en una tienda del centro de Roma
Noroña respondió a cuestionamientos durante visita a tienda en Roma
Noroña respondió a cuestionamientos durante visita a tienda en RomaESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nuevo episodio relacionado con los viajes internacionales del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, se viralizó luego de que fuera captado en una tienda ubicada en el centro de Roma, Italia, donde sostuvo un intercambio verbal con Roberto Quijano.

En la grabación, Quijano aborda al legislador dentro de una tienda y le pregunta: “¿Qué se siente estar en Roma?”.

La conversación escala cuando Quijano le reclama al senador por encontrarse en el extranjero mientras —según expresa— el país atraviesa una crisis, además de reprocharle su postura política en torno a Venezuela y llamarlo “corrupto”. El intercambio concluye sin que se observe una confrontación física.

El senador ha defendido en reiteradas ocasiones su derecho a viajar al extranjero y hacerlo en primera clase, al señalar que la política de austeridad corresponde al ejercicio del gobierno y que cada funcionario puede disponer libremente de sus ingresos personales.

El video ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionan la conducta del legislador y otros respaldan su derecho a desplazarse y responder a críticas directas.

Te puede interesar:
¿Agua a $250 pesos? Polémica por precios en el festival Zamna, en Tulum
Noroña respondió a cuestionamientos durante visita a tienda en Roma

RPO

Gerardo Fernández Noroña
controversia

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com