Verónica Villaseñor, ejemplo de fuerza y resistencia por justicia para su hija: Celeste Ascencio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La lucha que ha llevado Verónica Villaseñor Ferreira es un ejemplo de fuerza y resistencia por justicia para su hija Jessica González. El camino que ha recorrido desde la primera marcha a la que asistió tras el feminicidio de su hija, ocurrido en septiembre de 2020, es de reconocimiento para seguir trabajando y erradicar este problema social, destacó la senadora de la República y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Celeste Ascencio Ortega.

En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que siempre habrá un agradecimiento y reconocimiento a todas las madres que exigen justicia por el feminicidio de sus hijas, pero más aún por la lucha que mantienen durante años para erradicar el feminicidio y todo tipo de violencia contra las mujeres.

“Es una muestra de fuerza, de resistencia y de que no nos van a arrebatar la esperanza, no nos van a arrebatar la fe, porque sabemos que puede haber más víctimas si no seguimos trabajando para erradicar todo esto”, dijo.

Precisó que el amicus curiae que promovió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE), de la mano de Verónica, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la sentencia emitida, es un precedente para evitar la reducción de penas a feminicidas.

Por ello, consideró que si las madres y todas las mujeres van más allá del sistema sancionador, el mensaje es claro.

“Consideramos que si alguien comete un delito y no es sancionado o castigado, el mensaje es que pueden hacer el delito cuántas veces quieran y no se trata de eso; se trata de que tengan el aprendizaje y la prevención de no cometer ese delito, porque va a haber una consecuencia”, agregó.

El pasado 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Verónica Villaseñor Ferreira recibió la Presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos 2025, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en reconocimiento a su lucha por justicia y por visibilizar la violencia contra las mujeres en la entidad.

