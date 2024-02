Vanessa López, con derecho a participar en elecciones federales: Seyra Alemán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la diputada local Seyra Alemán Sierra, a la encargada de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Vanessa López Carrillo, la queja ante la Contraloría interna del Congreso no le impide participar en el proceso electoral por la diputación federal por Pátzcuaro.

Lo anterior, dijo, ante la falta de una resolución de la denuncia administrativa que los integrantes de la Comisión Inspectora de la ASM presentaron contra la servidora pública en agosto del 2023.

"Como no hay una resolución, y todavía no se le encuentra responsable de la acción de la que se le acusa, ella está en todo su derecho de querer participar y poderlo hacer, no hay ningún impedimento legal ni procedimental que le impida ser candidata a la diputación federal, ella tendrá que responder por el señalamiento que se le hizo de la manera más correcta que vea conveniente y nosotros tendremos que esperar el resolutivo de la autoridad que le compete", detalló.