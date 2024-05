"Vamos a ganar", asegura Alfonso Martínez en su cierre de campaña

Mientras dijo que tienen "muy claro, no queremos que caiga en manos de personas improvisadas, incapaces que endeudaron como nunca a los habitantes de nuestra ciudad quitándonos a nuestra policía, no podemos dar marcha atrás no retroceder a lo que se ha construido".

A su vez, Araceli Saucedo, candidata a senadora, afirmó que llegó el momento de defender las libertades como la de expresión, así como el rescate del sistema de salud, que la democracia sea el principal eje que rija en en el país. Además de que hizo un llamado a votar por Xóchitl Gálvez, "para recuperar la prosperidad del país".

Jesús Zambrano, líder del CEN del PRD, aseveró que la presencia de miles de personas en el cierre, es "signo claro de que Alfonso va a ganar arrolladoramente el 2 de junio".

Añadió, "no puede continuar esta desgracia llamada Morena, tú Alfonso serás el dique para evitar que continúe la tragedia".

Martínez Alcázar, agradeció a quienes lo han acompañado no solo en este momento sino durante el proceso, "la ciudad plaza nos quedó chica", afirmó, al tiempo que aseguró que cada proyecto fue pensando en construir una mejor ciudad.