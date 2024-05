Vamos a apostarle al agua potable para todos: René Valencia

El tema de la modernización de la infraestructura de la red hídrica de Morelia, es una de las prioridades del gobierno de René Valencia, para que en cada hogar moreliano se cuente con el vital líquido, además de que se mantendrá una política pública amigable con el medio ambiente, así como de cuidado de los bosques morelianos.

“Tenemos un programa integral, no somos novatos, sabemos lo que hacemos, que no les vendan espejitos, las perforaciones y pozos de nada sirven, hay muchísimos pozos en Morelia que por falta de mantenimiento ya no se obtiene agua y están en desuso”, agregó el abanderado priista.