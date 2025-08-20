Valorará Guillermo Valencia si acude o no al cuarto Informe de Gobierno Estatal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, dejó en claro que valorará si acude o no al cuarto informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.
En conferencia de prensa, indicó que se requiere ver cuál será el formato que tendrá el anunciado informe para el 27 de septiembre, en Uruapan, toda vez que puede ser por parte del Congreso o el popular.
Con esto, retomó su inasistencia a la Sesión Solemne programada el pasado 19 de agosto en Zitácuaro, donde dijo que se trató de una vacilada porque la presea se la otorgaron al actual titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, pero quien dio el mensaje fue el anterior, Adrián López Solís, cuando —a su decir— los resultados no fueron los adecuados.
RPO