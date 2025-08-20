Política

Valorará Guillermo Valencia si acude o no al cuarto Informe de Gobierno Estatal

Se prevé que el informe sea el próximo 27 de septiembre, en Uruapan
VERÓNICA TORRES
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, dejó en claro que valorará si acude o no al cuarto informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, indicó que se requiere ver cuál será el formato que tendrá el anunciado informe para el 27 de septiembre, en Uruapan, toda vez que puede ser por parte del Congreso o el popular.

"¿Qué puedo decir? No sé qué tipo de informe vaya a ser: si es el informe que rinde ante el Congreso o vaya a ser un informe popular, algún evento como el Jalo Fest, con un artista, para que vaya gente o a movilizar, como el informe anterior que fue un show ahí en el Estadio Morelos"
Con esto, retomó su inasistencia a la Sesión Solemne programada el pasado 19 de agosto en Zitácuaro, donde dijo que se trató de una vacilada porque la presea se la otorgaron al actual titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, pero quien dio el mensaje fue el anterior, Adrián López Solís, cuando —a su decir— los resultados no fueron los adecuados.

"Yo se los dije: ‘no voy a ir al de Zitácuaro, a la sesión solemne’, esa que fue una vacilada. Le dan una presea a la Fiscalía, que la recibe el nuevo fiscal, pero quien dio el mensaje fue el que estaba de fiscal, que ya no es fiscal, que ya es notario y que dio pésimos resultados"
