Va PRI Michoacán por que se genere un solo logotipo gubernamental

"Si yo pregunto de qué sirve al ciudadano el que se cambie la imagen, el membrete, no he encontrado a alguien que me diga que sí encontró un beneficio. La segunda pregunta es en qué le afectaría al gobierno el no cambiarlo a su llegada y no hay algo que afecte, partiendo de esta reflexión se ahorraría en membretes de papelería y rótulos de los edificios", dijo.