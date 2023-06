Va Morena por invalidez de nuevos partidos en la sala superior del TEPJF

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán estará acudiendo a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para insistir en la invalidez de tres partidos políticos nuevos en el estado.

Lo anterior, luego de que la Sala Regional Toluca del TEPJF confirmara el registro de Más Michoacán, Michoacán Primero y Tiempo X México, declarando como ineficaces los agravios presentados por Morena, en una serie de recursos promovidos per saltum ante el órgano electoral federal.

En rueda de prensa, Rigoberto Márquez Verduzco, representante de Morena ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), anunció que el partido estará acudiendo a la suprema sala, con el argumento de que no pueden existir partidos políticos gremiales, esto en relación con "Tiempo x México" representado por Karla Martínez Martínez, hija del líder transportista, José Trinidad Martínez Pasalagua.

En este sentido, el funcionario partidista descartó que se trate de un tema personal entre Morena y Pasalagua.

"La democracia no es personal, es una valor inquebrantable de buscar la razón, no es un asunto de un personaje desagradable, es un asunto de integridad de democracia y que los partidos no sean invadidos por los gremios, es más allá. No es de Morena contra nadie, sino un asunto que ha dictado el presidente de la República, hay que hacer transparencia y llevar los asuntos bajo derecho".

Márquez Verduzco reconoció que si la sala superior del TEPJF rechaza sus controversias, el camino legal de Morena en contra de los nuevos partidos, habrá terminado.

RYE