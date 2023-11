Va Giulianna Bugarini por el Senado de la República

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De manera oficial y a través de sus redes sociales, Giulianna Bugarini Torres, consejera Nacional de Morena, anunció su registro ante Morena para buscar la candidatura por la Senaduría de la República.

La también ex secretaria del Bienestar en Michoacán, explicó a las y los ciudadanos que se conectaron a la transmisión en vivo, que las y los senadores de Michoacán, deben ser aliados de los michoacanos, para que las cosas buenas en el estado sigan pasando, que haya presupuesto suficiente para todos, que el desarrollo llegue a cada municipio y que el bienestar no sea un slogan, sino beneficios directos en el hogar, en la escuela, en la clínica más cercana, y que los pesos que tanto esfuerzo se obtienes, realmente rindan.

“Se trata de levantar la voz por la gente, con sus problemas comunes: que no alcanza para la despensa, denunciar los abusos y las injusticias, levantar la voz por miles de mujeres que luchan diario contra el cancer, que los apoyos se multipliquen y lleguen a cada hogar michoacano que lo necesita. Se trata de levantar la voz para que el gobierno trabaje para ti y no solo para unos cuantos, no solo para los mismos de siempre. Dejar atrás el pasado de pobreza y desigualdad que marcó a Michoacán por décadas y caminar hacia el bienestar de todos, que eso tú lo veas en tu casa y en tu vida cotidiana”, externó Bugarini Torres.