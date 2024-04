Va Araceli Saucedo por el voto de los indecisos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la candidata al Senado de la República por la coalición "Fuerza y Corazón por México", Araceli Saucedo Reyes, será el voto de las y los ciudadanos indecisos el elemento que hará la diferencia el próximo 2 de junio.

En entrevista, destacó que durante sus recorridos a lo largo de Michoacán el sector indeciso le ha mostrado su apoyo, ante ello confió en que convencer al 19% de las y los votantes indecisos le dará la ventaja en los 39 días que restan de campañas políticas.

"Yo estoy encontrando en la sociedad que no tiene partidos, que no ha votado, que no le gusta, que ha estado apática, estamos encontrando muy buen eco y ánimo, está haciendo clic con este proyecto sobre todo por el perfil, ahí hay una gran oportunidad de este porcentaje que no ha decidido y que todavía anda sobre el 19%, que todavía está indeciso por quién votar en este proceso", dijo.

Al insistir en el tema, aseguró que entre su proyecto y el de sus contrincantes electorales de Morena únicamente existen ocho puntos de diferencia, de ahí la importancia de enfocar la atención de su campaña a la población que no ha decidido salir a votar ni por quién.

"Ellos van a fijar la diferencia, de los indecisos es un 19% quienes no han decidido todavía hoy por quién votar, ahí tenemos esta gran oportunidad, son 8 puntos los que nos separan de diferencia y estos puntos en estos 39 días los vamos a remontar justamente haciendo un llamado a quienes no han decidido por quién votar", agregó.