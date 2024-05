Urgente, priorizar visión ambientalista en fraccionamientos: Ernesto Núñez

"Tiene que cambiar la visión, ya no es un tema de moda, además de que se ve mucho más bonito, donde se siembran arbolitos se disfruta más y vemos estas casas que están una y una y no es lo óptimo. Vamos a legislar para que los nuevos fraccionamientos tengan paneles solares, que sea de verdad una visión ambientalista completamente, no por un tema de moda, ya es una necesidad, ya es un tema de prioridad", dijo.

En cuanto a los fraccionamientos ya asentados, Ernesto Núñez mencionó que se deberán generar programas de reforestación con árboles maduros y limpiar las áreas verdes.

"Vamos a tratar de obligar a los desarrolladores de cuidar las áreas verdes, porque dejan el espacio abandonado y terminan siendo muchas veces basureros. Tiene que cambiar la visión y si no lo hacen de buena fe, de buena manera, los desarrolladores tienen que ser obligados por la ley", culminó.

rmr