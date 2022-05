Urgen en el Bajío de Michoacán apoyo para el campo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a la poca rentabilidad que viene presentando el producir en el campo, campesinos de la región Bajío urgieron a los tres niveles de gobierno a implementar programas de rescate.

El comisario ejidal de Chucándiro, Mario Herrera, señaló que el incremento del costo en los fertilizantes ha obligado a algunos productores a abandonar sus tierras, ya que de noviembre de 2020 a noviembre 2021 han registrado un incremento en sus precios, como la urea, que tuvo un alza del 141 por ciento, el fosfato diamónico un 82 por ciento, el fosfato monoamónico 84 por ciento y el cloruro de potasio un 129 por ciento.

"El ayuntamiento vende abono pero no se compara con el que venden en una agroquímica, apoyo bien no hay, no sabemos por qué no hay apoyos, Chucándiro es campesino y se le debe apoyar, que no se deje abajo", dijo.