Política

Urge Vanessa Caratachea a tipificar el delito de reclutamiento forzado en Michoacán

En la actual legislatura son al menos 4 iniciativas referentes al reclutamiento forzado. Ninguna se ha dictaminado en la comisión de Justicia
Urge Vanessa Caratachea a tipificar el delito de reclutamiento forzado en Michoacán
NAOMI CARMONA
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada panista Vanessa Caratachea Sánchez urgió a la tipificación en el Código Penal del delito de reclutamiento forzado, propuesta que presentó hace meses. En la 76 legislatura se acumulan al menos cuatro iniciativas en la misma materia, sin que ninguna de ellas haya sido dictaminada en la Comisión de Justicia.

El tema cobra relevancia y se visibiliza con el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Jaciel N., alias “El Pelón”, fue detenido como el presunto reclutador de los dos adolescentes que asesinaron al presidente uruapense. En su audiencia, sin embargo, solo le imputaron cohecho y extorsión. El reclutamiento forzado de menores no está tipificado en Michoacán.

La iniciativa de Vanessa Caratachea para crear el tipo penal duerme desde abril en la Comisión de Justicia, presidida por Anabet Franco Carrizales (Morena). En este sentido, la panista urgió a legislar en la materia:

“Yo exhorto a la Comisión de Justicia, incluso lo dije a la presidenta en la sesión de la semana pasada, es importante que salga esta iniciativa porque así podemos visibilizar este tipo de situaciones (...) Yo sí la vuelvo a invitar, voy a platicar con ella y si no, pues íbamos a tener que hacer un llamado desde la Comisión de Protección de la Niñez y Adolescencia para ver este tema, porque se tiene que visibilizar, porque aparte no podemos cerrar los ojos y decir, ay, nada está pasando, porque está pasando y eso es lo que nosotros nos hemos percatado, lo que nos hemos dado cuenta por el caso de Carlos Manzo”
insistió Caratachea

La legisladora advirtió que tipificar no basta, pues se requiere un plan integral y de prevención que evite que niños, niñas y adolescentes sean cooptados por el crimen organizado. No obstante, reconoció, reconocer el reclutamiento como delito es un paso.

En el caso Manzo, la legisladora cuestionó “qué hizo o dejó de hacer el Estado” para que dos adolescentes de 16 y 17 años terminaran en el crimen organizado y ejecutaran al alcalde de Uruapan.

Caratachea criticó que el Plan Michoacán carece de diagnóstico real y que la omisión legislativa agrava la impunidad:

“Si ustedes hubieran ya dictaminado, ya existiría un delito, un tipo penal. De esto es el grado de importancia, que por omisión no se le puede tipificar este delito, por ejemplo”
dijo señalando la inacción de la Comisión de Justicia
Te puede interesar:
Legítima, la lucha de los campesinos: diputada Vanessa Caratachea
Urge Vanessa Caratachea a tipificar el delito de reclutamiento forzado en Michoacán

RPO

Vanessa Caratachea
reclutamiento forzado

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com