Urge Vanessa Caratachea a tipificar el delito de reclutamiento forzado en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada panista Vanessa Caratachea Sánchez urgió a la tipificación en el Código Penal del delito de reclutamiento forzado, propuesta que presentó hace meses. En la 76 legislatura se acumulan al menos cuatro iniciativas en la misma materia, sin que ninguna de ellas haya sido dictaminada en la Comisión de Justicia.

El tema cobra relevancia y se visibiliza con el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Jaciel N., alias “El Pelón”, fue detenido como el presunto reclutador de los dos adolescentes que asesinaron al presidente uruapense. En su audiencia, sin embargo, solo le imputaron cohecho y extorsión. El reclutamiento forzado de menores no está tipificado en Michoacán.

La iniciativa de Vanessa Caratachea para crear el tipo penal duerme desde abril en la Comisión de Justicia, presidida por Anabet Franco Carrizales (Morena). En este sentido, la panista urgió a legislar en la materia: