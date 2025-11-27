Urge Vanessa Caratachea a tipificar el delito de reclutamiento forzado en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada panista Vanessa Caratachea Sánchez urgió a la tipificación en el Código Penal del delito de reclutamiento forzado, propuesta que presentó hace meses. En la 76 legislatura se acumulan al menos cuatro iniciativas en la misma materia, sin que ninguna de ellas haya sido dictaminada en la Comisión de Justicia.
El tema cobra relevancia y se visibiliza con el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Jaciel N., alias “El Pelón”, fue detenido como el presunto reclutador de los dos adolescentes que asesinaron al presidente uruapense. En su audiencia, sin embargo, solo le imputaron cohecho y extorsión. El reclutamiento forzado de menores no está tipificado en Michoacán.
La iniciativa de Vanessa Caratachea para crear el tipo penal duerme desde abril en la Comisión de Justicia, presidida por Anabet Franco Carrizales (Morena). En este sentido, la panista urgió a legislar en la materia:
La legisladora advirtió que tipificar no basta, pues se requiere un plan integral y de prevención que evite que niños, niñas y adolescentes sean cooptados por el crimen organizado. No obstante, reconoció, reconocer el reclutamiento como delito es un paso.
En el caso Manzo, la legisladora cuestionó “qué hizo o dejó de hacer el Estado” para que dos adolescentes de 16 y 17 años terminaran en el crimen organizado y ejecutaran al alcalde de Uruapan.
Caratachea criticó que el Plan Michoacán carece de diagnóstico real y que la omisión legislativa agrava la impunidad:
RPO