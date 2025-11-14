Urge diputada a la revisión de leyes por impunidad de menores vinculados a delitos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruíz, reconoció la urgente necesidad de reformar el marco legal que permite la impunidad en casos de menores de edad involucrados en delitos de alto impacto, señalando que la legislación actual es explotada por el crimen organizado.

El debate se intensifica tras casos emblemáticos, como el lamentable homicidio de Carlos Manzo, perpetrado por un menor. La legisladora detalló la existencia de casos alarmantes que evidencian la falla del sistema: