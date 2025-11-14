Política

Urge diputada a la revisión de leyes por impunidad de menores vinculados a delitos

NAOMI CARMONA
Naomi Carmona
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruíz, reconoció la urgente necesidad de reformar el marco legal que permite la impunidad en casos de menores de edad involucrados en delitos de alto impacto, señalando que la legislación actual es explotada por el crimen organizado.

El debate se intensifica tras casos emblemáticos, como el lamentable homicidio de Carlos Manzo, perpetrado por un menor. La legisladora detalló la existencia de casos alarmantes que evidencian la falla del sistema:

"Conocí de un caso de un chavo de 17 años, menor de edad, que entra y sale como si nada, y tiene en su expediente 11 asesinatos"
refirió

Arreola Ruíz subrayó que esta situación no es nueva en Michoacán, pero el caso Manzo ha puesto en evidencia la peligrosa "ventana de impunidad" que el crimen organizado utiliza para reclutar jóvenes.

"El crimen organizado los recluta porque no se pueden imputar. Entonces, entran y salen, van a estar dos, tres meses o rápido los sueltan, y también los están utilizando así como carne de cañón, pues aprovechando esa ventana de impunidad que hay"
declaró la diputada

Arreola Ruíz señaló que se debe analizar la posibilidad de aplicar criterios más severos. Indicó que ya existe una iniciativa propia que busca endurecer las penas por reclutamiento forzado de menores.

La legisladora hizo un llamado a una mesa de análisis para cerrar las lagunas legales que permiten a los jóvenes delincuentes operar con aparente libertad en la comisión de crímenes graves en la entidad.

