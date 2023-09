Unidad y estrategia, claves para consolidar a la 4T con Claudia Sheinbaum: Morón

Además, sostuvo, Andrés Manuel López Obrador no tuvo injerencia en el resultado. "Hay mucha especulación en el sentido de que él iba a determinar la candidatura, no, fue la voluntad de la gente. El presidente ha actuado como un demócrata, primera vez que no hay dedazo en México y eso hay que rescatarlo, porque eso profundiza la democracia en México", agregó.

Consideró que ello debe servir de ejemplo para que quienes ostentan el poder no se vean tentados a tratar de influir en las decisiones respecto a quiénes tendrán candidaturas por los cargos de representación popular. "Este rol que ha jugado el presidente es muy importante y trastoca la dinámica de la historia de este país", agregó.

Raúl Morón subrayó que, ahora que se conoce el nombre de quien estará al frente de la continuidad al proyecto transformador del país viene el reto inmediato de lograr la unidad y sumar a quienes formaron parte de los otros proyectos, así como a representantes de los distintos sectores sociales y ciudadanos sin partido político.