Unión 1 de Octubre garantiza su voto por Alfonso Martínez, aseveran

“Yo porque conozco la labor que hacen es que siempre van a contar conmigo y a tener mi respaldo, porque no es algo que no haya hecho. Es algo que he vivido y que honro en las personas trabajadores como ustedes”, exclamó.

Alfonso Martínez llamó a que este 2 de junio las morelianas y morelianos voten cinco veces PAN o cinco veces PRD, para que en Morelia haya aliados en el Congreso Local, Federal y en el Senado, que defiendan los recursos de los morelianos.