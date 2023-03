Una locura, que se busque prohibir fentanilo para uso médico: Adriana Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Hernández Íñiguez, es "una locura" que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sugiriera sustituir el fentanilo para uso médico y llegar hasta su prohibición.

Y es que en días pasados el mandatario federal anunció que estará presentando esta propuesta para determinar su viabilidad.

Al respecto la diputada priísta calificó de lamentables los dichos del presidente de la República, asegurando se basa en un desconocimiento en el tema.

"He escuchado las declaraciones del presidente y me parecen lamentables sobre todo por el desconocimiento, el fentanilo que se utiliza para fines médicos no tiene nada que ver con el que se utiliza para el tema de drogas".

Adriana Hernández recordó que el fentanilo en medicamentos es utilizado para mitigar el dolor de pacientes con cáncer, incluso dijo que es necesario una movilización social en contra de la sustitución de dicha droga.

"Es lamentable que piensen dejar en estado de indefensión a pacientes que están en etapas terminales y que el fentanilo le ayuda a mitigar el dolor. Yo creo que tiene que haber una movilización social, no lo podemos permitir, al contrario debemos regresarles más dignidad a los pacientes que están en esas etapas; es una completa locura".

RYE