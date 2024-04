Una candidata del PES Michoacán ya accedió a seguridad personal: Eder López

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras cuatro días de insistir desde la coordinación del Partido Encuentro Solidario (PES), una candidata finalmente accedió a seguridad personal, informó el dirigente de ese instituto político, Eder López García.

En entrevista recordó que fueron dos candidatas quienes expresaron la necesidad de tener protección y otras dos más reconocieron encontrarse en riesgo al hacer campaña, no obstante, no pidieron seguridad.

Para Eder López, el protocolo de seguridad que ofrece el Gobierno de Michoacán es lento y burocratizado, situación que impide que las y los candidatos accedan a seguridad de forma inmediata, poniendo en riesgo su vida.

"Yo dije hace mucho tiempo que ese protocolo que habían instalado en la Mesa de Gobernabilidad no servía para nada, no podemos esperar hasta estar entregando documentos para darle seguridad a la gente que lo necesitara; si una persona te llama como dirigente y te dice que necesito protección es porque su vida peligra, yo no creo que estén bromeando con eso", dijo.

López García insistió que es el gobierno michoacano el que impide el acceso a protección de los candidatos y que, recordó, en el proceso electoral del 2021 no ocurrió.

"En las elecciones pasadas no fue así, en aquella ocasión pedimos seguridad para cuatro candidatos y la respuesta era en horas, y era con una llamada; sí se tenía que presentar documentos, pero priorizando la vida de los candidatos, y así se resolvieron todos estos casos", aseguró.

