Un Ángel cuida a Bedolla; ese Ángel es el pueblo: Fidel Calderón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "El pueblo de Michoacán es el Ángel de la guarda de nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedolla", aseguró Fidel Calderón Torreblanca.

El coordinador de los diputados locales de morena afirmó que se trata del mismo Ángel que cuida al licenciado Andrés Manuel López Obrador, “son ustedes los hombres y mujeres de Michoacán los que lo protegen”.

Aseguró el ex secretario de Gobierno que “desde el primer día de este Gobierno los servidores públicos se bajaron de los helicópteros y jets y recorren todos los caminos de Michoacán y sus centros de población para conocer de manera directa las necesidades del pueblo. Por eso hoy tenemos un Gobierno que ha redestinado los recursos públicos para buscar el bienestar del pueblo michoacano”.

La transformación no la hacen sólo los gobernantes, se requiere la participación del pueblo organizado “durante este último año no hemos parado de organizarnos y podemos decir que somos más. Por ello los invito a seguir fortaleciendo este gran movimiento porque unidos y organizados vamos por más”, concluyó el ex diputado federal.