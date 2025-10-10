Tribunal de Disciplina Judicial iniciará visitas a juzgados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de Michoacán tiene bajo su responsabilidad la vigilancia y disciplina del personal institucional, así como de la evaluación y seguimiento de resultados de las personas juzgadoras, cuenta con independencia técnica y de gestión para emitir sus resoluciones y resuelve en Pleno y Comisiones.

Este día, sesionó en Pleno dirigido por el magistrado José Alfredo Flores Vargas (quien preside) e integrado por las magistradas Lucía Baltazar Rendón, Paula Edith Espinosa Barrientos, Magdalena Monserrat Pérez Marín y el magistrado Luis Felipe Quintero Valois, bajo la Secretaría General de Acuerdos de Silvia Berenice Navarrete Horta, en la Presidencia del Palacio de Justicia del Centro Histórico.

Para continuar con las actividades de las Comisiones conformadas en días pasados, se instruyó a la Comisión de Evaluación del Desempeño a dar seguimiento a los trabajos de las visitas jurisdiccionales realizadas hasta el 12 de septiembre por el extinto Consejo del Poder Judicial hasta en tanto se expida la normatividad interna correspondiente.

A esta Comisión le corresponde evaluar el desempeño de las personas servidoras públicas, emitir resoluciones en los procedimientos respectivos y determinar medidas correctivas cuando sea necesario; está integrada por Luis Felipe Quintero Valois (quien preside), Lucía Baltazar Rendón y Magdalena Monserrat Pérez Marín.

En el caso de la Comisión de Disciplina, tiene la facultad de investigar y resolver faltas administrativas de las personas servidoras públicas, dictar medidas cautelares y aplicar sanciones que van desde amonestación hasta la destitución; está integrada por José Alfredo Flores Vargas (quien preside), Paula Edith Espinosa Barrientos y Luis Felipe Quintero Valois.

RYE