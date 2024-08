Tratado no es para ceder soberanía, es para tener buena relación comercial con EU: AMLO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no implica ceder la soberanía nacional, por lo que los asuntos del país —como es el caso de la iniciativa de reforma al Poder Judicial— son discutidos y resueltos por las instancias mexicanas correspondientes.

“Esto es un asunto de los mexicanos y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país y ahí le andan buscando la forma, dándole la vuelta, se andan por las ramas diciendo: ‘no, es que como hay un tratado comercial nos podemos meter’. No. Si el tratado no es para que nosotros cedamos nuestra soberanía; el tratado es comercial, es para tener una muy buena relación económica-comercial que nos conviene a las dos naciones, pero no es para que México se convierta en un apéndice, en una colonia, en un Estado asociado”, remarcó.

“Aun en el caso, que no es real, de que hubiese sanciones a México, nosotros los mexicanos tenemos que poner por delante nuestra soberanía, o sea, no podemos someternos; es la historia de México, es el sacrificio de mucha gente por lograr una patria libre, independiente, soberana. Eso está por encima de cualquier tratado”, agregó.

Tras las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la reforma al Poder Judicial, el mandatario indicó que “no pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Es un principio básico de independencia, de soberanía”.

avl