Tras cancelación de Alfredo Ortega, diputados rechazaron reunión en SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los diputados que integran la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso de Michoacán rechazaron la petición de reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfredo Ortega Reyes, en las instalaciones de la SSP, esto luego de que el funcionario cancelara la semana pasada un encuentro ya programado con los legisladores locales.

Lo anterior lo dio a conocer la diputada del Partido Encuentro Solidario (PES), Luz María García García, quien detalló en entrevista que la reunión en la SSP fue propuesta de un día para otro, y ante la premura, los legisladores se negaron a acudir.

Además, la pesista recordó que al Secretario de Seguridad se le citó en el Congreso de Michoacán, por lo que adelantó una reunión en la Comisión de Seguridad para establecer una nueva fecha de encuentro con el funcionario estatal, así como la insistencia de que se realice en el Palacio Legislativo.

"Quedamos de volverle a insistir en que la reunión era aquí el Congreso, esperemos que nos dé respuesta. Estamos esperando ahorita a reunirnos nuevamente nosotros como comisión y quedar en una fecha para volverlo a citar".

García García consideró una falta de respeto de Alfredo Ortega el haber cancelado la semana pasada una hora antes de que se realizara la reunión, y ahora que la citara de un día para otro y fuera del Congreso michoacano.

Por último recordó la importancia de que la reunión entre ambos poderes se realice, ante la situación de seguridad que prevalece en Michoacán.

"Esperemos que cuando lo volvamos a citar no quede mal, es muy importante; las cosas se están viendo muy tristes, hay muchísima violencia, ya no estamos tranquilos ni ustedes ni nosotros como ciudadanos no podemos andar en las calles transitando como si nada, ya no puedes ni ir al cine. Creo que la estrategia debe de cambiar y quisiéramos saber cuál va a ser el cambio, ese es el motivo de la reunión".

RYE