Tras análisis de riesgo, candidata del PRI en Tierra Caliente no podrá hacer campaña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aplicó seis análisis de riesgo al mismo número de candidatos con la finalidad de detectar la viabilidad o no de hacer campaña política, esto ante el panorama de inseguridad en Michoacán.

En este sentido, el dirigente estatal priísta, Guillermo Valencia Reyes, informó que una candidata de la zona de Tierra Caliente no podrá hacer campaña, ante el alto riesgo que existe a su alrededor y luego de haber recibido amenazas, no obstante, la candidata no se bajará de la contienda, aclaró el líder partidista.

"En tres municipios no hay candidatos del PRI por temas de inseguridad y en uno más nuestra candidata no hará campaña, ella estará en la boleta pero hará una campaña a distancia, no vamos a exponerla ni a ponerla en riesgo", dijo.