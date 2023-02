Tras 18 años de militancia, Óscar Escobar renuncia al PAN Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Óscar Escobar Ledesma renunció al Partido Acción Nacional (PAN) tras 18 años de militancia y dos diputaciones locales representando a ese instituto político, así como la presidencia del Comité Estatal.

Lo anterior luego de varios episodios de confrontación con la actual dirigencia que es presidida por María del Refugio Cabrera Hermosillo y Javier Estrada Cárdenas.

Para el diputado local actualmente independiente, el PAN ha ido en declive desde que se nombró a la nueva dirigencia:

"Es triste ver como el PAN en Michoacán se ha deteriorado, los liderazgos que tenemos a mí no me representan, ante la sociedad es un partido quemado sin presencia, señalados de misóginos y con una muy mala reputación que a mí o me representa".

Escobar Ledesma reconoció que se trata de una decisión difícil, pues desde su administración como presidente dijo que consiguió hacer del PAN un partido millonario.

"A mí, mis derechos políticos nadie me los niega, yo tengo la libertad de tomar mis decisiones y hoy le digo adiós al PAN en Michoacán, les deseo lo mejor y le agradezco mucho a los panistas que me dieron la oportunidad en el tiempo en el que fue presidente y en el tiempo que estuve militando, y garacias a esa confianza que me dieron, hoy el PAN es un partido millonario con más de 43 millones de pesos de financiamiento pero lo están desviando para perseguir".

RYE