Transparencia, base en la construcción de la democracia: Toño Carreño

“El futuro no está en los Institutos Políticos, el futuro no está en los candidatos y candidatas, sino en la ciudadanía, una ciudadanía participativa, una ciudadanía informada, una ciudadanía que nos traiga a los institutos políticos haciendo nuestra chamba, por eso Movimiento Ciudadano no es un partido, es un movimiento, una plataforma para servirle a las y los ciudadanos”

indicó