Tragedia de migrantes en Cd. Juárez refleja fragilidad de las instituciones en México: PRI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, consideró que la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, en la que 38 migrantes perdieron la vida en un incendio registrado en un Centro de Detención del Instituto Nacional de Migración, es una muestra clara de la fragilidad de las instituciones en México.

Además, dijo, que este lamentable hecho hace evidente la falta de coordinación entre los integrantes del gabinete del Gobierno Federal.

Valencia Reyes consideró que el gran problema del país es que ocurren tragedias y para la autoridad federal no asumen su responsabilidad. “El gran problema de México es que siguen pasando tragedias y no pasa nada, el gobierno desestima las cosas, le resta importancia y ahora que es gobierno no asume una responsabilidad. En su momento fueron buenos para criticar, ahora que son gobiernos no asumen responsabilidades”.

El dirigente del partido tricolor recordó que Michoacán, como muchos otros estados, es una entidad con migrantes, por lo que consideró que este hecho tan lamentable es un problema que atañe a toda la sociedad en general.

“Yo no quisiera sacar ventaja política de esto, yo le apuesto más a que asuman una responsabilidad, quien la tenga, y que esto no se vuelva a repetir, porque es una muestra clara de la fragilidad del sistema que tenemos en México”, concluyó.

AC