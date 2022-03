Trabajadoras del Congreso denuncian maltratos de diputada Margarita López

Advirtió que llegará a las últimas instancias legales, por ello, ya han enviado escritos a las diferentes áreas internas del Congreso.

Informó que no han tenido malos tratos de los diputados, en cambio las legisladoras son las que han mostrado un peor trato a las mujeres.

Por su parte la diputada Margarita López descartó haber faltado al respeto a las trabajadoras, al calificarse como una defensora de los derechos humanos.

"Las personas que me conocen saben que el día que no digo una leperada es porque algo malo está sucediendo, no me gustaría darle cabida a que esto se haga más grande, para mí no tiene importancia, vi las cartulinas y no creí que fuera contra mi persona", comentó.

No descartó que esta manifestación se trate de una acción política, al asegurar que había un diputado detrás de ellas y que la persona que encabezaba la manifestación es familiar de una diputada de otro partido.

Por último descartó pedir que se despida a las mujeres que se manifestaron en su contra al considerar que no se dejará enganchar.

RYE