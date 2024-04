Torres Piña invertirá 100 mdp en rehabilitación de red de agua potable en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El candidato a la presidencia de Morelia por la coalición "Sigamos haciendo historia", Carlos Torres Piña, impulsará como alcalde un Plan Municipal por la Sustentabilidad del Agua, que contempla una inversión de 100 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), esto con la finalidad de contrarrestar la crisis que enfrenta la capital en el suministro del líquido vital.

Torres Piña se dijo consciente del problema mayúsculo que representa la falta de agua en las colonias, tenencias y comunidades de Morelia, por lo cual remarcó que en la próxima administración municipal, que él encabezará, se emprenderá acciones contundentes encaminadas para garantizar el suministro del líquido vital en la capital michoacana.

“Hay suficiente agua en Morelia, pero más de la mitad de la red de distribución es obsoleta. El 60% del líquido se está perdiendo en fugaz. Por eso debemos actuar de manera contundente”, subrayó el abanderado de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México.

En ese sentido, remarcó que, además de invertir 100 millones de pesos al año en la rehabilitación de la red de agua potable en la ciudad, se aprovechará la buena relación que se tendrá con la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, para entablar gestiones que permitan sobrellevar esta difícil situación, consciente de que para resolver dicha problemática se requiere el respaldo de los gobiernos federal y estatal, algo que no se ha buscado por parte de la presente gestión municipal.

Agregó que el plan de contención a la crisis de agua también contemplará la conformación de brigadas para detectar y atender fugas, tras recordar que alrededor del 60 por ciento del líquido potable se desperdicia en la red de distribución.

A la par, dijo que se trabajará en el saneamiento de los ríos urbanos, así como en la promoción de un programa domiciliario o comunitario de capacitación para la captación de agua de lluvia y reúso.

Bajo estas propuestas, que materializará una vez en Palacio Municipal, Carlos Torres Piña remarcó que su administración buscará soluciones efectivas a la crisis de agua que enfrenta el municipio, y no la aplicación de “paracetamoles” como la construcción de pozos de agua que no funcionan, no contienen y no resuelven la crisis hídrica que aqueja a la ciudadanía capitalina.

