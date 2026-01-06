Torres Piña encabeza preferencias rumbo a 2027 y amplía ventaja en encuestas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, se ubica a la cabeza en diversas mediciones de opinión rumbo a la candidatura de Morena para la gubernatura del estado en 2027, con una tendencia que refleja una amplia aceptación ciudadana.
En las últimas semanas, el ex secretario de Gobierno ha incrementado de manera sostenida la distancia frente a otros aspirantes del partido guinda, de acuerdo con distintos sondeos.
La medición más reciente que muestra este crecimiento corresponde a una encuesta estatal de Blitz, levantada del 7 al 17 de diciembre de 2025.
De acuerdo con los resultados, Torres Piña obtiene una ventaja de dos a uno frente a su competidor más cercano dentro del ejercicio demoscópico.
En el mismo estudio, Morena se consolida como la principal fuerza política en Michoacán de cara a la próxima elección para gobernador.
En cuanto a la intención de voto por partido, Morena registra 31.4 por ciento de las preferencias, muy por encima de sus adversarios. El PAN se coloca en segundo lugar con 11.5 por ciento, seguido de Movimiento Ciudadano con 7.9 por ciento, el Partido Verde Ecologista de México con 5.3 por ciento y el Partido Revolucionario Institucional con 4.9 por ciento.
La percepción ciudadana hacia Morena también resulta favorable. El 42.8 por ciento de los encuestados tiene una opinión buena o muy buena del partido, frente a un 21.2 por ciento que expresa una valoración mala o muy mala, lo que arroja un diferencial positivo de 21.6 puntos.
Este balance es el único claramente favorable entre todas las fuerzas políticas evaluadas en el sondeo.
Además, el 37 por ciento de los participantes considera que lo más conveniente para Michoacán es que Morena continúe gobernando, mientras que el 27 por ciento prefiere la alternancia. Un 19 por ciento estima que el resultado sería el mismo independientemente del partido en el poder.
Conforme se acerca el proceso electoral para la gubernatura, las encuestas comienzan a perfilar el escenario político en Michoacán, donde Torres Piña aparece como el aspirante mejor posicionado dentro de Morena y con ventaja frente a posibles contendientes
BCT