Torres Piña encabeza preferencias rumbo a 2027 y amplía ventaja en encuestas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, se ubica a la cabeza en diversas mediciones de opinión rumbo a la candidatura de Morena para la gubernatura del estado en 2027, con una tendencia que refleja una amplia aceptación ciudadana.

En las últimas semanas, el ex secretario de Gobierno ha incrementado de manera sostenida la distancia frente a otros aspirantes del partido guinda, de acuerdo con distintos sondeos.

La medición más reciente que muestra este crecimiento corresponde a una encuesta estatal de Blitz, levantada del 7 al 17 de diciembre de 2025.

De acuerdo con los resultados, Torres Piña obtiene una ventaja de dos a uno frente a su competidor más cercano dentro del ejercicio demoscópico.

En el mismo estudio, Morena se consolida como la principal fuerza política en Michoacán de cara a la próxima elección para gobernador.