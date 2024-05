Tiene INE hasta el 14 de mayo para la instalación o no de casillas en Charapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene hasta el 15 de mayo para considerar la integración de casillas en Charapan, informó el vocal Ejecutivo, David Alejandro Delgado Arroyo, luego de señalar que en cinco casillas de dicha cabecera municipal no han podido realizar trabajo electoral debido a que la localidad solicitó al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) una consulta para transición del sistema electoral al de usos y costumbres.

“Hay cinco casillas que son las de la cabecera municipal de Charapan, cinco casillas en donde no hemos tenido trabajo electoral, no nos lo han permitido porque solicitaron una consulta para transición del sistema electoral a sistema de usos y costumbres al Instituto Electoral de Michoacán y el trámite no ha podido ser desahogado porque estamos en proceso electoral y porque solicitó un estudio antropológico, que está pendiente de ser presentado en el IEM”.

Delgado Arroyo mencionó que se le ha hecho saber tanto al gobierno del estado como a las dirigencias estatales de los partidos que la ruta crítica en Charapan es el 14 de mayo, ya que después de esta fecha no habría condiciones ni tiempo suficiente para poder hacer el trabajo de la integración de las casillas.

“Por ello, estamos en este momento en gestiones y de hecho están trabajando muy intensamente el gobierno del estado y las dirigencias de los partidos políticos para acercarse a esta situación y generar las condiciones de que el trabajo electoral se realice sin ningún incidente”.

El vocal ejecutivo del INE recordó que Charapan tiene un total de 16 casillas, sin embargo, hay localidades y comunidades que por usos, costumbres y por su autogobierno decidieron que no se instalen casillas en su territorio.

Por lo anterior, y conforme a la historia electoral de este municipio, Delgado Arroyo señaló que ya se dieron de baja las casillas correspondientes a la localidad de San Felipe de los Herreros y Ocumicho, que son 8 de las 16 casillas.

Sin embargo, aún queda pendiente el tema de las cinco casillas más que no quieren que se instalen en la cabecera municipal.

RYE