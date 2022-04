Tiempo por México se alineará a las necesidades de la ciudadanía: Karla Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si se conforman como partido político de Michoacán, Tiempo por México será un instituto político que se alineará a las necesidades de la ciudadanía en sus distritos y municipios, sin imposiciones, aseguró la dirigente estatal, Karla Martínez Martínez.

“Tiempo por México será 100 por ciento del estado, no se van a alinear a las políticas a nivel nacional, nosotros vamos alinear las necesidades municipales, del distrito y del estado”, aseveró.

En conferencia de prensa tras la primera reunión de trabajo para la construcción del partido en Morelia, la dirigente estatal de Tiempo por México sostuvo que si se conforman como instituto político en el estado, la selección de candidaturas la hará la propia gente sin imposición del comité estatal.

“El que seamos un partido político local y joven, creo que como políticos michoacanos nos importaría formar algo nuevo, porque en otros institutos políticos es casi imposible que te tomen en, o tienes que pagar, o ser amigo del presidente, una serie de requisitos que no son parte del trabajo, eso es lo interesante aquí, que vamos hacer desde el trabajo y que sea en los municipios quienes definan quienes son sus candidatos”, comprometió.

Señaló que la única manera de “blindar” al movimiento y posible nuevo partido político de perfiles de la “vieja escuela”, es dejarles claro que si quieren pertenecer a Tiempo por México deberán trabajar desde esta etapa de conformación.

“Son bienvenidos pero tienen que llegar a trabajar, no porque vengas con un nombre o apellido, aquí se tiene que trabajar y luchar ahorita desde la constitución del partido, aquí no es de que luego me demuestras”, advirtió.

Karla Martínez indicó que el Instituto Electoral les pidió una meta de alrededor de 9 mil 800 afiliaciones en todo el estado, repartidos en 24 asambleas municipales y que se realizarán en los distritos locales, por lo que de cada uno se requieren mínimo 400 firmas.

Agregó que también implementarán una aplicación móvil con la que afiliarán en todo el estado, para antes de diciembre de este año tener ya también conformadas las 24 asambleas y que para que en el 2023 se haga la asamblea estatal, posteriormente en marzo o abril se haga oficial la conformación del partido político, si cumplen con todos los requisitos.

EA