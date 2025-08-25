"Tiempo de mujeres" es para reivindicar el papel de la mujer en la política mexicana: Raúl Morón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador por Michoacán, Raúl Morón Orozco, respaldó la consigna “es tiempo de mujeres”, acuñada por la presidenta Claudia Sheinbaum, como un llamado a reivindicar el papel de las mujeres en la política y la sociedad mexicanas.
El senador subrayó que las mujeres deben tener mayor participación en la vida política, profesional y social del país. Morón Orozco reconoció un avance, pero insistió en que se necesitan más espacios para liderazgos femeninos que ya han ganado la confianza ciudadana, más allá de la imposición de perfiles femeninos, priorizando el trabajo de las y los actores políticos.
En este sentido, el legislador auguró que en 2027, de los 17 estados con elecciones, la mayoría serán gobernados por mujeres debido a sus liderazgos consolidados.
No obstante, el senador llamó a ir más allá de cuotas políticas y a construir políticas públicas que reconozcan el papel histórico de las mujeres y combatan el machismo, argumentando que el “tiempo de mujeres” es una oportunidad para transformar la sociedad, asegurando que el liderazgo femenino será clave para un México y un Michoacán más justos y equitativos.
