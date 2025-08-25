Política

"Tiempo de mujeres" es para reivindicar el papel de la mujer en la política mexicana: Raúl Morón

El senador Raúl Morón llamó a implementar políticas públicas que combatan el machismo y promuevan la igualdad sustantiva
Naomi Carmona
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador por Michoacán, Raúl Morón Orozco, respaldó la consigna “es tiempo de mujeres”, acuñada por la presidenta Claudia Sheinbaum, como un llamado a reivindicar el papel de las mujeres en la política y la sociedad mexicanas.

En entrevista, el morenista destacó la necesidad de abrir más espacios para que las mujeres sean protagonistas en todos los ámbitos, en un estado donde persisten retos de igualdad. Morón explicó que el término, surgido en la campaña presidencial de 2024, reconoce el esfuerzo histórico de las mujeres en México.

“La doctora acuñó este término de ‘es tiempo de mujeres’ porque ella es mujer y porque tiene la convicción de reconocer el esfuerzo que han hecho políticamente en el desarrollo de la sociedad mexicana todas las mujeres a lo largo de la historia”
señaló, destacando las acciones de Sheinbaum para visibilizar a las mujeres indígenas y a figuras femeninas trascendentales
El senador subrayó que las mujeres deben tener mayor participación en la vida política, profesional y social del país. Morón Orozco reconoció un avance, pero insistió en que se necesitan más espacios para liderazgos femeninos que ya han ganado la confianza ciudadana, más allá de la imposición de perfiles femeninos, priorizando el trabajo de las y los actores políticos.
“Creo que está mal interpretado el término y creo que hay que abrir más espacios y hay que implementar políticas públicas que vayan a reivindicar el papel de la mujer, porque el tema de la mujer, de la igualdad sustantiva, es más profundo: es ver cómo reconoces el papel de la mujer en la sociedad y cómo haces que ese machismo exacerbado que hay en México y en Michoacán pueda hacerse poco a poco a un lado y que las mujeres empiecen a tener igualdad de oportunidades en todos los terrenos”.

En este sentido, el legislador auguró que en 2027, de los 17 estados con elecciones, la mayoría serán gobernados por mujeres debido a sus liderazgos consolidados.

No obstante, el senador llamó a ir más allá de cuotas políticas y a construir políticas públicas que reconozcan el papel histórico de las mujeres y combatan el machismo, argumentando que el “tiempo de mujeres” es una oportunidad para transformar la sociedad, asegurando que el liderazgo femenino será clave para un México y un Michoacán más justos y equitativos.

