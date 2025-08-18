TEPJF revierte decisión del INE y avala candidaturas impugnadas

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó constancias de mayoría a 45 candidaturas ganadoras a magistraturas de circuito y juzgados de distrito, luego de acatar diversas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Estas candidaturas habían sido previamente declaradas inelegibles por el propio INE, en su mayoría por no cumplir con requisitos de promedio académico mínimo: 8 en licenciatura o 9 en la especialidad correspondiente. Sin embargo, el Tribunal resolvió que el INE no tenía facultades para interpretar los requisitos de elegibilidad, función que corresponde únicamente a los comités evaluadores de los tres poderes de la Unión.

Durante la sesión del Consejo General del INE, se procedió de manera unánime a cumplir con la sentencia de la Sala Superior del TEPJF, por tratarse de una instrucción directa.

La presidenta del Consejo General, Guadalupe Taddei, aclaró que esta resolución no representa un cambio de criterio por parte del Instituto, sino que el Tribunal sentó un precedente al diferenciar entre requisitos de idoneidad y de elegibilidad. Señaló que este tema será abordado en futuras mesas de análisis institucionales para clarificar el marco normativo aplicable.