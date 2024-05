Tengo suficiente experiencia para hacer un gran trabajo desde el Congreso: Mario Martínez

El candidato aprovechó para informar que dentro de sus propuestas para impulsar el deporte en los jóvenes buscará hacer equipo con la administración municipal para duplicar las acciones orientadas a la promoción y desarrollo del deporte.

"Un deportista más, un delincuente menos", señaló Mario Martínez luego de reconocer que la atención a los jóvenes y la promoción al deporte han sido temas que los gobiernos estatal y federal no han prestado atención en los últimos años.

Cuestionado sobre los programas sociales, enfatizó que estos son derechos ya marcados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que ninguna persona que asuma un nuevo cargo público puede quitarlos. Desde su punto de vista, “el partido oficialista tiene miedo de perder la elección”, y por ello recurre a un discurso en el que sus candidatos aseguran que los representantes de la oposición buscan eliminar los programas sociales.

“Tienen miedo a perder la siguiente elección por parte de Morena, lo que los ha llevado a presionar a las personas diciendo que si no votan por ellos van a perder los programas sociales. Lo bueno es que la gente también ya no se la cree y sabe que los programas sociales son por ley y no se los pueden quitar. Nadie se los quiere quitar, todos tenemos a alguien que está recibiendo un apoyo de estos programas que son por ley, y que vienen de los impuestos que pagamos todos los mexicanos”, remarcó.

De cara al cierre del periodo de campañas y a las elecciones del 2 de junio, el candidato a diputado local por el Distrito 10 de Morelia llamó a las y los ciudadanos a cuidar y defender su voto, así como a denunciar en caso de compra o coacción del voto ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.