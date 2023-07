Tengo la experiencia para poder pacificar México: Santiago Creel desde Morelia

"A mí no me pasa lo que le ha pasado a López Obrador, ni lo permitiría, cuando estuve en la Secretaría de Gobernación el país estaba en orden, en paz, se podía transitar por todas las carreteras, no había una línea de ferrocarril que estuviera tomada, el puerto de Lázaro Cárdenas era tranquilo, se podía descargar todo lo que importa, todo lo que exporta, lo mismo ocurría en el puerto de Manzanillo, conozco perfectamente Tierra Caliente y sé exactamente lo que ocurre", sostuvo.