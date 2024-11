TEEMICH ordena al Presidente Municipal de Epitacio Huerta proporcionar información a Regidora en el ejercicio del cargo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Alma Rosa Bahena Villalobos, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEEMich), Yurisha Andrade Morales y Yolanda Camacho Ochoa, Magistradas; así como el Magistrado, Salvador Alejandro Pérez Contreras en Sesión Pública de hoy resolvieron tres proyectos de sentencia.

En el TEEM-PES-190/2024 denunciado por el Partido MORENA en contra del entonces Presidente Municipal de Jiquilpan y candidato a ese mismo cargo, de otro candidato a Regidor, y del Partido Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando, por la presunta difusión de propaganda gubernamental indebida, violación a los principios de igualdad y equidad en la contienda y coacción al voto, el Tribunal Electoral del Estado resolvió declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas, al considerar que éstas no vulneraron las reglas sobre la difusión de propaganda puesto que se trataba de propaganda electoral, y al no haberse acreditado que se utilizaron recursos públicos, ni detectarse elementos que coaccionaran el voto, por lo que tampoco vulneraron el principio de igualdad o equidad en la contienda.