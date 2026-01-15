TEEM confirma violencia política de género contra alcaldesa de Zacapu

En el proyecto de sentencia se acreditó la intención de difundir contenidos denostativos que asociaban el ejercicio de un cargo público femenino con la prestación de servicios sexuales, lo que constituye una forma de violencia simbólica y sexualizada. Estas expresiones no se encuentran protegidas por la libertad de expresión, ya que no versaban sobre asuntos de interés público relacionados con el ejercicio institucional, sino que denigraban a la funcionaria por el hecho de ser mujer.

Las y los magistrados confirmaron la actualización de la violencia política en razón de género y, en consecuencia, impusieron sanciones a la denunciada. La resolución establece que se vulneraron los derechos político-electorales de la alcaldesa al menoscabar su ejercicio libre y digno de la función pública.

Entre las medidas resolutivas destacan la declaración formal de la existencia de VPMG; una amonestación pública a María Isabel Corona Méndez; su inscripción en el registro estatal de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género; así como la orden a la denunciada, al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y a la Secretaría General de Acuerdos del TEEM para cumplir con las medidas de reparación y satisfacción a favor de la víctima.

Adicionalmente, se vinculó a la Coordinación de Género y Derechos Humanos del TEEM para implementar un programa de capacitación obligatoria sobre género y violencia política en entornos digitales dirigido a la sancionada. Finalmente, se instruyó la elaboración de la versión pública de la sentencia por parte de la Secretaría General de Acuerdos y la Unidad de Transparencia del tribunal.

RYE-