TEEM analiza en conversatorio violencia política con perspectiva de género

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) organizó y encabezó el conversatorio titulado "Violencia política contra las mujeres, eficacia en su erradicación y sanción", con la intervención de autoridades electorales de diferentes niveles y diversos estados.

Como su nombre lo indica el objetivo fue analizar la violencia política desde una perspectiva de género, ante el incremento de denuncias por violencia política contra las mujeres y en el marco del próximo proceso electoral.

Para Gabriela Villafuerte Coello, magistrada de la Sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue tajante al ir en contra del nombre de la mesa de análisis, pues a su decir, "ni hay eficacia, ni hay erradicación y por lo tanto, no hay respuesta", además de señalar a los partidos políticos como el espacio patriarcal en el que las mujeres forzosamente se deben involucrar para tener aspiraciones políticas.

"¿Hay una igualdad formal y material entre hombres y mujeres en la política? No, no la hay; lo que hay es una deuda con las mujeres que no se está acortando, se está agrandando", señaló.

Invitada desde Tabasco, la consejera electoral Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, aseguró que, para que las mujeres se atrevan a denunciar, cada entidad debe contar con autoridades que permitan el cumplimiento de las leyes y con ello el castigo contra los violentadores. En este sentido, destacó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, como un instituto que agiliza la presentación de denuncias, su ratificación y su resolución.

"Las mujeres deben dedicarse a hacer su campaña y a ganar la elección sin perder el tiempo en denuncias y demandas; en Tabasco implementamos que la denuncia pueda ser a través de correo electrónico y su ratificación a través de videollamada, la oficial electoral va a estar del otro lado de la línea y se va a cerciorar de hablar con el denunciante, para que de esa manera si están en un municipio muy lejano, en sólo unos minutos la persona pueda ratificar su denuncia".

Alma Bahena Villalobos, presidenta del TEEM y anfitriona de la mesa de análisis, reconoció desconfianza de las mujeres hacia sus autoridades electorales, por ello la importancia de insistir en mecanismos que permitan el avance de la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.

La magistrada michoacana destacó una de las violencias que en los últimos años ha ido creciendo contra mujeres políticas: la digital, y que forma parte de los cinco elementos de agresión.

"Puede ser cualquier tipo de violencia física, sexual, psicológica, económica y actualmente la violencia digital, que ahora en los tribunales la encontramos muy a flor de piel y en cada momento, porque es muy fácil escudarse en el anonimato para violentar a otra persona".

