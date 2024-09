TEEM amonesta a panistas por propaganda política en lugares prohibidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) declaró al existencia de la falta por parte de los panistas Francisco Javier Pérez Maldonado y Ana Vanesa Caratachea Sánchez, cuando ambos participaban como candidatos por la presidencia municipal de Churintzio, y por la diputación local por el distrito I, La Piedad, respectivamente, esto por colocar propaganda electoral en árboles que son considerados "lugares prohibidos".

Los panistas desconocieron la autoría de la colocación de la propaganda electoral denunciada, no obstante, al no aportar ninguna prueba de sus dicho, el TEEM consideró que no es suficiente para eximir la responsabilidad de los denunciados.

"Se advierte que los denunciados incurrieron en el incumplimiento de su carga procesal consistente en ofrecer medio de convicción alguno por el que se desvirtuara la colocación de propaganda electoral situada en lugar prohibido, limitándose en desconocer su colocación", menciona la cuenta.

Como consecuencia y luego de que se aprobara por unanimidad en sesión del Pleno del Tribunal Electoral, se amonestó públicamente a Francisco Javier Pérez Maldonado y Ana Vanessa Caratachea Sánchez, así como a los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

La denuncia fue presentada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la ponencia estuvo a cargo de la magistrada presidenta, Yurisha Andrade Morales.

