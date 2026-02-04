Tafolla reitera pena de muerte tras crimen de familia Mújica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el minuto de silencio ofrecido en el Congreso del Estado en memoria de la familia Mújica Hernández —Víctor Manuel, Anayeli y su hija Megan—, el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla revivió su controvertida propuesta para la implementación de la pena de muerte en Michoacán. El legislador utilizó su intervención para expresar su indignación ante la crueldad del crimen, argumentando que este tipo de hechos ameritan la sanción más severa.

El homicidio, que conmocionó a la sociedad michoacana, involucró el asesinato y posterior calcinamiento de la familia, quienes eran conocidos por su labor como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y su activismo en favor de la inclusión. La violencia extrema del acto sirvió de catalizador para que el diputado Tafolla reafirmara su postura en contra de la legislación actual.

Durante su posicionamiento, el legislador manifestó su convicción de que la justicia requiere de "mano dura" para los responsables de crímenes atroces. "En alguna ocasión propuse la pena de muerte, y sé que puede ser escandaloso para muchas personas, pero no creo que este tipo de personas, este tipo de asesinos merezcan otra cosa."

Ya en entrevista, y al ser cuestionado explícitamente por la pena capital, el diputado Tafolla reconoció la controversia que rodea su propuesta, admitiendo que las leyes mexicanas actuales no están preparadas para aplicar la pena de muerte debido a la corrupción sistémica que podría poner en riesgo a inocentes. No obstante, insistió en la necesidad de un cambio radical para disuadir a los criminales.

Su argumento central es que, sin "ejemplos fuertes", la delincuencia en Michoacán y México no modificará su comportamiento.