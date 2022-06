Suspenden sesión tras manifestación de sindicalizados del Congreso

"Yo creo que tratar a los trabajadores de forma desproporcionada sin hacer un análisis previo, el día de ayer apenas acaba de soltar un documento de la Secretaría de Administración y Finanzas donde les está solicitando a los jefes de área un informe de con cuántos trabajadores cuenta, si van, si checan, yo creo que esa medida se debió haber realizado mucho antes de tomar esta medida, muchos diputados no están de acuerdo".

Los trabajadores lanzaron consignas en contra del presidente de la Jucopo, Fidel Calderon Torreblanca, desde que ingresó al recinto legislativo, quien en entrevista señaló que la medida solo se basó en lo que contempla el contrato colectivo de los trabajadores y lo hacen con la finalidad de detectar a los que cobran y no laboran en el Congreso.

"Hoy había gente aquí, que nunca está y hoy vinieron algunos, algunos que son chóferes de ex diputados o ex diputadas para ser más precisos y que trabajan en el puerto por ejemplo de Lázaro Cárdenas, al servicio de una ex diputada y que no devenga su salario en esta institución y que cada quincena le llega a su tarjeta un salario que no justifica, eso es en lo que no estamos de acuerdo", señaló Andrade Vargas.

Momentos después de que se decretará un receso de la sesión, los sindicalizados fueron atendidos por integrantes de la Jucopo, así como del Comité de Administración, donde se acordó dejar sin efecto esa medida, ya que primero se contabilizarán a los trabajadores y las áreas en las que desempeñan su labor, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández Íñiguez.

"El compromiso es que no se ejecuta ninguna acción de estas hasta que no se haga una revisión, personal por personal de cada condición, no tiene que llevar tiempo, es revisar una lista, las dos partes conocen esa lista y conocen al personal que viene y no viene", dijo.

De acuerdo a información del STASPLE, el poder legislativo cuenta con una plantilla de mil 236 trabajadores, de los cuales 369 son sindicalizados y 70 de base.

AC