Sus determinaciones siempre deben estar tomadas con la Ley en la mano: Gama Coria en reunión con personas juzgadoras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Estoy convencido que como personas juzgadoras tenemos una alta responsabilidad con el Estado y con la sociedad, cada decisión que ustedes emitan tiene que estar estrictamente apegada a la Constitución y las demás Leyes. Tenemos la obligación de actuar siempre de manera ética y honesta. Nuestras determinaciones deben estar tomadas con la Ley en la mano”, declaró el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Alberto Gama Coria, durante un encuentro con personas juzgadoras del estado.

Gama Coria señaló que, la reunión realizada este viernes en el Auditorio del Palacio de Justicia José María Morelos, es la primera de una serie que se llevará a cabo en los distritos judiciales del estado, con la finalidad de continuar conociéndose y capacitándose para estar a la altura de las exigencias de la sociedad michoacana.

Entre los temas abordados, el magistrado presidente hizo hincapié en la capacitación que se brindará de manera permanente, para enfrentar uno de los próximos retos de la institución que es la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para lo cual, el director de la Escuela de Formación Judicial, Hill Arturo del Río Ramírez, ya se encuentra preparando los programas de capacitación.

Señaló además, “hay que hacer un manejo puntual de los recursos materiales, sin excesos, un uso racional de los recursos que no son nuestros, son del Estado y hay que cuidarlos. Hay que hacer la diferencia con austeridad y transparencia”. En ese sentido, añadió aprovechar el recurso humano que ya tiene el Poder Judicial en temas de capacitación para todo el personal, establecer conversatorios entre los mismos jueces.