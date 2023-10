STASPLE, sin denuncias de trabajadoras por casos de acoso en Congreso de Michoacán

"Si no se atreven a denunciar las compañeras y compañeros, me imagino que es por temor a perder el empleo, no pudiera descartar la posibilidad de que no existan casos en el Poder Legislativo, pero denuncias ante el sindicato no ha habido, si hubiese tendrían el respaldo total del sindicato".

Pese a lo anterior, Andrade Morales también reconoció que el STASPL no cuenta con un protocolo para atender este tipo de situaciones.

Si bien, resaltó la intención del Congreso michoacano de colocar un buzón naranja, reconoció tardanza en aplicar esta acción, por ello destacó, es necesario que esta herramienta de denuncia ya comience a operar en el Poder Legislativo.

Es de recordar que, la presidenta de la Mesa Directiva, Ivonne Pantoja Abascal, prometió la instalación del buzón en noviembre.

RYE