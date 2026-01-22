STASPLE renueva convenio con ICATMI para fortalecer capacitación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), renovó el Convenio de Colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI) con la finalidad de dar continuidad a la capacitación que otorga más y mejores herramientas para el desempeño de los trabajadores del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior de Michoacán.
El Secretario de Servicios Parlamentarios, Fernando Chagolla Cortés, en representación de la presidenta de la Mesa Directiva, Giulianna Bugarini Torres, destacó que la firma del convenio refleja la convicción de que el trabajo público debe sostenerse en la formación permanente, la actualización de los saberes y el reconocimiento de los esfuerzos de cada trabajador que asegura el funcionamiento real de las instituciones.
El Secretario General del STASPLE, Rogelio Andrade Vargas, destacó que con la renovación del convenio se dará continuidad a la capacitación de los trabajadores, a quienes agradeció por su participación en los cursos organizados en conjunto con las autoridades.
El Director General del ICATMI, Marco Antonio Flores de la Torre, precisó que mediante la firma del convenio, el instituto reafirma su compromiso para que la sociedad genere capital humano altamente competitivo, capaz de desarrollar competencias profesionales, conocimientos, habilidades y actitudes de mejor manera.
Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos (IIEL), Daniel Rangel Píñón, reconoció la labor de la representación sindical para dotar de herramientas que faciliten la actividad y el compromiso de los trabajadores.
Luego de la firma, las autoridades del Presidium entregaron diplomas a 82 trabajadores que cursaron en dos cuatrimestres los cursos Fundamental 2, Amateur 3, ESL 4, Master 1, Intermediate 6 y UPPER de inglés; así como Excel para Oficinistas 2 e Informática, impartidos tanto a personal del Congreso del Estado como de la Auditoría Superior de Michoacán.
En el evento, realizado en el Salón de Recepciones, también estuvieron presentes el Director del Plantel Norte del ICATMI Morelia, Mauricio Torres; la Secretaria de Trabajo y Conflictos, Edelmira Mendoza Moreno; el Secretario de Organización, Estadística y Propaganda, Raymundo Romero Monroy; y la Secretaria de Escalafón y Capacitación del STASPLE, Vanessa de Jesús Guzmán Gutiérrez.
RPO