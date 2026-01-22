STASPLE renueva convenio con ICATMI para fortalecer capacitación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), renovó el Convenio de Colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI) con la finalidad de dar continuidad a la capacitación que otorga más y mejores herramientas para el desempeño de los trabajadores del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior de Michoacán.

El Secretario de Servicios Parlamentarios, Fernando Chagolla Cortés, en representación de la presidenta de la Mesa Directiva, Giulianna Bugarini Torres, destacó que la firma del convenio refleja la convicción de que el trabajo público debe sostenerse en la formación permanente, la actualización de los saberes y el reconocimiento de los esfuerzos de cada trabajador que asegura el funcionamiento real de las instituciones.